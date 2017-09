Mike Tramp Ogah Diajak Reunian Bareng White Lion

jpnn.com, JAKARTA - Perselisihan antara Mike Tramp dan Vito Bratta masih terus berlangsung hingga saat ini.

Keduanya bahkan belum berbicara satu sama lain sejak White Lion tampil pada konser terakhirnya di Boston, September 1991.

Sekitar 20 tahun sejak White Lion bubar, profil Vito sebagai gitaris sepertinya menghilang. Sedangkan Mike masih terus aktif bermusik.

Dia masih tetap rekaman dan tur sebagai artis solo bersama band Freak of Nature, The Rock N Roll Circuz, dan yang terbaru Band of Brothers.

Pada 2008, Mike pernah berusaha menghidupkan White Lion dengan album Return of the Pride dengan personel baru.

Dua tahun kemudian, Mike menyerahkan kepemilikan nama White Lion kepada Vito dalam sebuah kesepakatan di luar pengadilan.

Meski begitu, hingga saat ini, Mike terus ditanyai soal kemungkinan reuni White Lion dalam setiap wawancara yang dia lakukan.

Tapi, dia tetap tidak mau membangkitkan lagi band yang telah membesarkan namanya itu.