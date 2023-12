Mikom UMB Gelar Diskusi Publik, Asdep Humas BPJS Ketenagakerjaan Berbagi Pengalaman

jpnn.com, JAKARTA - Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (Mikom UMB) menggelar diskusi publik yang membahas cara mengatasi krisis komunikasi di sebuah perusahaan pada Senin (4/12).

Acara yang berlangsung di Kampus Universitas Mercu Buana Menteng, Jakarta itu dilaksanakan mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Angkatan 43.

Diskusi publik dengan tema 'Corporate Communication: How to Handle Communication Crisis in a Corporate' ini menghadirkan beberapa narasumber, yakni Leila Mona Ganiem selaku Praktisi Humas dan Dosen S2 Ilmu Komunikasi UMB.

Baca Juga: Respons Cepat BPJS Ketenagakerjaan Jombang Layani Ketua RT yang Alami Kecelakaan Kerja

Narasumber lainnya, Budi Hananto sebagai Asdep Humas BPJS Ketenagakerjaan, dan Abdur Rahman yang merupakan Direktur Vena Wasir Center yang juga mahasiswa aktif S2 Ilmu Komunikasi UMB.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMB Dr Heri Budianto MSi saat membuka kegiatan tersebut meyakini para peserta diskusi publik sangat ingin belajar dari para narasumber tentang cara mengatasi krisis komunikasi di perusahaan.

“Saya yakin mereka (peserta, red) sangat ingin belajar dari pengalaman ibu DR Laila Mona sebagai akademisi dan praktisi. Pak Budi yang jelas-jelas sebagai praktisi dan juga Mas Rahman diperlukan sharing kepada teman-teman terkait dengan pengalamannya,” kata Heri Budianto.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina Melalui Baznas

Apalagi, lanjut Heri Budianto, semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah Komunikasi Organisasi dan Kepemimpinan ini tidak semua berkecimpung di humas dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Pada kesempatan yang sama, ketua panitia diskusi publik Indra menyampaikan tujuan utama dari diadakannya kegiatan ini adalah agar mahasiswa dan seluruh peserta yang hadir bisa mendapatkan pengetahuan atau ilmu tambahan dari para praktisi maupun dari para akademisi yang kompeten di bidang Humas.