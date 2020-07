Milan Nyaris Merana, Inter Menang Setengah Lusin Gol dari Brescia

jpnn.com, MILAN - Inter Milan menang enam gol tanpa balas saat menjamu Brescia, dalam laga peken ke-29 Serie A di Giuseppe Meazza, Kamis (2/7) dini hari WIB.

Gol Ashley Young (6') membuka keunggulan Nerrazzurri sebelum eksekusi penalti Alexis Sanchez (20') menggandakan keunggulan tuan rumah. Menjelang babak pertama usai, Danilo D'Ambrosio (45') turut menyumbang gol.

Inter tidak mengendurkan permainan pada babak kedua. Gol Roberto Gagliardini (52') membuka pesta gol setelah turun minum, disusul oleh gol-gol dari Christian Eriksen (84') dan Antonio Candreva (88') menjelang laga usai.

Tambahan tiga poin mengukuhkan Inter di peringkat ketiga dengan koleksi 64 poin.

???? | PHOTO GALLERY



Raining goals at San Siro: check out all the best snaps from #InterBrescia! ??



The full gallery here ???????? https://t.co/ELE3lwn4Ru#FORZAINTER ???????????? pic.twitter.com/9jhrEzSTwg — Inter (@Inter_en) July 1, 2020