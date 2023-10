MilkLife Hadirkan Susu Bebas Laktosa, Ini Manfaatnya

jpnn.com, JAKARTA - Minum susu secara rutin dapat bermanfaat positif bagi kesehatan, seperti imunitas tubuh, sumber energi, regenerasi sel, hingga memenuhi gizi harian.

Akan tetapi, tidak banyak produsen susu yang memproduksi susu bebas laktosa untuk para konsumen yang mengalami intoleransi laktosa.

Oleh sebab itu, MilkLife menjawab permasalahan tersebut dengan meluncurkan produk varian baru dari MilkLife Lactose Free yaitu rasa Choco Hazelnut dalam kemasan 1.000 ml.

Sebelumnya, MilkLife Lactose Free juga lebih dulu hadir dengan varian rasa Original dan Mocha.

Pada kesempatan peluncuran produk terbaru MilkLife bertema ‘Sweet Surprise’ di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (13/10), dr. Farhan Zubedi berbagi ilmu dan pengalaman seputar intoleransi laktosa, perbedaan intoleransi laktosa dan alergi susu, dan bagaimana susu bebas laktosa menjadi solusi intoleransi laktosa.

Sementara itu, kiat untuk mengatasi intoleransi laktosa yakni dengan mengonsumsi susu yang tidak mengandung laktosa, lantaran pencegahan supaya tidak terkena gejala tersebut adalah menghindari penyebabnya.

"Intoleransi laktosa adalah kondisi di mana seseorang kesulitan mencerna laktosa. Di sini lah terjadinya fermentasi oleh bakteri di dalam usus besar tersebut sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala seperti diare, perut kembung, kram perut, ataupun bergas," kata dr. Farhan dalam keterangan resmi.

Dokter yang menerima apresiasi di ajang TikTok Awards Indonesia 2021 di kategori Best of Sports, Fitness, and Wellness itu menyebut mengonsumsi susu secara rutin sangat penting untuk kesehatan tubuh, terlebih didukung dengan pola makan dan pola hidup sehat.