Mitsubishi All New Triton Hadir Lebih Tangguh dan Bertenaga, Nih Buktinya

jpnn.com, TANGERANG - Mitsubishi All New Triton yang melantai di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 mendapatkan sejumlah peningkatan signifikan.

Hal itu dilakukan agar Mitsubishi All New Triton mampu melibas medan berat di wilayah Indonesia, seperti Kalimantan hingga Sumatera.

Direktur Divisi Strategi Produk PT. MMKSI Hikaru Mii mengatakan sebelum dikenalkan, Mitsubishi All New Triton dilakukan serangkaian uji coba di sejumlah medan yang sering digunakan oleh pikap diesel lainnya.

“Di sini biasa menggunakan Mitsubishi Triton di perkebunan, tambang batu bara, minyak dan gas, kondisi yang jauh lebih berat, dan sejauh ini, tidak ada masalah besar,” ujarnya saat ditemui di Tangerang.

Mitsubishi All New Triton hadir dengan slogan “Turn ON the Beast Mode” mendapat pengembangan pada ladder frame baru dengan luas penampang chassis 65 persen lebih besar dibandingkan model sebelumnya.

Pikap double cabin berlogo tiga berlian itu menerapkan desain baru, yang menyertakan bahasa desain “Dynamic Shield” pada bagian depan, yang tercermin melalui lampu T-shape.