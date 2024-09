Mitsubishi Fuso eCanter Dianugerahi Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - Fuso eCanter merupakan truk listrik pertama yang hadir di pasar Indonesia. Belum lama diluncurkan, dua bulan lalu. Fuso eCanter diniagakan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) - distributor resmi Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC). Komitmen kuat KTB dan Mitsubishi dengan menghadirkan Fuso eCanter dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan, pun berbuah manis. Baca Juga: Mitsubishi L100 EV dan Fuso eCanter Resmi Beroperasi di IKN Fuso eCanter dinobatkan sebagai Product Innovation in Commercial Vehicle of The Year 2024, dalam ajang Marketeers Editor's Choice Award 2024. Penghargaan itu diberikan setelah dua bulan peluncuran eCanter di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada Juli 2024. Marketeers Editor's Choice Award adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Dewan Editor Marketeers, kepada merek yang dinilai melakukan terobosan kreatif dan inovatif selama setahun terakhir. Baca Juga: Fuso eCanter Resmi Melantai di GIIAS 2024, 3 Diler Ini Siap Melayani Fuso eCanter dianggap sebagai produk inovatif yang berhasil menghadirkan solusi ramah lingkungan, di sektor kendaraan komersial. "Penghargaan ini membuktikan bahwa pemahaman produk dan strategi komunikasi kami berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat," ungkap General Manager Business Communication PT. KTB dalam keterangannya, Jumat (20/9).