Mocca dan Vira Talisa Bertukar Lagu

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Mocca menjalin kolaborasi dengan penyanyi Vira Talisa.

Kedua pihak bukan berduet di satu lagu yang sama, namun keduanya sepakat bertukar lagu.

Mocca yang ditemani Yonathan Godjali menyanyikan Walking Back Home milik Vira Talisa.

Vira Talisa menyanyikan Secret Admirer milik Mocca yang liriknya diubah menjadi berbahasa Perancis.

Dua lagu istimewa itu hadir dalam warna yang berbeda dari versi aslinya, memberikan nuansa baru yang menarik untuk didengarkan.

"Senang banget karena Mocca sangat open untuk lagunya aku utak-atik, hope i did justice to the song," kata Vira Talisa.

Mocca sangat antusias dengan kolaborasi bertukar lagu ini.

Grup yang beranggotakan Riko Prayitno (gitaris), Arina Ephipania (vokalis), Toma Pratama (bass), dan Indra Massad (drummer) itu menganggap kolaborasi ini merupakan sebuah upaya silaturahmi.