Momen Mengharukan saat Denada Pamit Kerja ke Shakira

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada selalu berat hati meninggalkan anaknya, Shakira, saat hendak bekerja ke Indonesia. Apalagi putrinya yang masih dirawat karena kanker darah di Singapura itu kerap menangis ketika dirinya berpamitan.

"Ibu, do you miss me when you’re in Indonesia?. Of course sayang so much. Tapi Ibu, I really really miss you whenever you’re in Indonesia. I think Shakira ga mau ibu kerja, lalu dia nangis," ungkap Denada menceritakan lewat akun Instagram miliknya seperti dilihat, Rabu (18/12).

Pelantun 'Jogetin Aja' itu selalu berusaha menghibur Shakira saat akan balik ke Indonesia. Dia meyakinkan bocah lima tahun itu agar rela ditinggal untuk sementara waktu. Sebab Denada harus kembali ke Indonesia untuk urusan pekerjaan.

"Tapi dia tahu kok aku harus kerja. Dia akan nangis sebentar, terus akan aku sayang-sayang. Aku peluk sambil aku elus-elus. Terus udah kok," beber perempuan 40 tahun itu.

Denada lantas menulis caption tentang momen pamitan kepada Shakira. Tulisan tersebut cukup menyentuh netizen yang membacanya.

"Anak baik. Anak soleha. Anak pinter. Alhamdulillah. Enggak pernah nyusahin hati ibu. Ibunya cari duit dulu ya nak. I’ll see you in couple of days," tutup Denada. (mg3/jpnn)