MotoGP Amerika Serikat 2025: Pertamina Enduro VR46 Racing Team Pakai Livery Spesial

jpnn.com - Pembalap Pertamina VR46 Racing Team akan memakai livery khusus saat mengaspal di MotoGP Amerika Serikat 2025.

Corak bertajuk 'Stars and Stripes' sesuai bendera Amerika Serikat bakal digunakan oleh Franco Morbildelli dan Fabio Di Giannantonio pada balapan di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Texas, 28-30 Maret 2025.

VR46 Racing Team memakai livery khusus ini sebagai bentuk penghormatan kepada budaya Amerika Serikat.

Corak atau livery ini juga menampilkan unsur bendera AS dan olahraga khas Negeri Paman Sam, yakni National Football League (NFL).

Livery khusus Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang Akan Digunakan di MotoGP AS 2025. Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Para pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team datang ke MotoGP Amerika Serikat 2025 dengan optimisme tinggi.

Franco Morbildelli yang kini menempati posisi empat klasemen sementara yakin bisa mendapat hasil maksimal.

"Saya datang ke AS dengan penuh kegembiraan. Tujuan kami ialah mempertahankan momentum dan memulai dengan baik," ucap pembalap asal Italia itu dalam keterangan resmi.