MotoGP Prancis: Danilo Petrucci Finis Pertama, Tetapi Alex Marquez yang Luar Biasa

jpnn.com, PARIS - Balapan basah MotoGP Prancis di Le Mans, Minggu (11/10) malam WIB berakhir dramatis.

Danilo Petrucci menjadi juara setelah melalui pertarungan mendebarkan.

Di urutan kedua ada Marquez, bukan Marc, tetapi Alex. Ya. Alex akhirnya naik podium di MotoGP.

Pol Espargaro finis di urutan ketiga.

How good is it to see that smile back! ????@Petrux9 makes history as the first Ducati rider to win at Le Mans! ????#FrenchGP ???????? pic.twitter.com/lnfqGLvVYX — MotoGP™???? (@MotoGP) October 11, 2020