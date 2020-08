MotoGP Styria: Peluang Ducati Memperpanjang Rekor

jpnn.com, SPIELBERG - Andrea Dovizioso mengukuhkan dominasi Ducati akhir pekan lalu dengan mempersembahkan kemenangan kelima pabrikan Borgo Panigale itu di Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

Desmosedici menjadi satu-satunya mesin juara sejak Red Bull Ring masuk kembali ke kalender MotoGP pada 2016 lalu, tiga dari lima trofi itu dipersembahkan oleh Dovizioso.

Setelah hasil kualifikasi terburuk dan balapan yang berat di Brno, Dovizioso membalas kekecewaannya pada Minggu lalu di Spielberg untuk mempersembahkan kemenangan ke-50 bagi Ducati.

Nah, pembalap bernomor 04 itu sekali lagi menjadi favorit juara di MotoGP Styria akhir pekan ini, yang digelar di sirkuit yang sama.

Can Ducati hold off the attack in Austria? ??



It's time for the inaugural Grand Prix of Styria! ????#AustrianGP ???? pic.twitter.com/wyoe95GmCZ — MotoGP™???? (@MotoGP) August 19, 2020