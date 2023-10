MU vs Copenhagen: Ajang Penebusan Dosa Harry Maguire dan Andre Onana

jpnn.com - From zero to hero menjadi kalimat yang pantas disematkan kepada dua penggawa Manchester United, Andre Onana dan Harry Maguire.

Due pemain yang kerap menjadi pesakitan itu tampil sebagai pahlawan saat MU menjamu Copenhagen pada pekan ketiga Liga Champions.

Duel yang berlangsung di Old Trafford, Rabu (25/10/2023) dini hari WIB, sukses dimenangi MU dengan skor tipis 1-0.

Baca Juga: 4 Calon Pengganti Harry Maguire Sebagai Kapten Manchester United

Meski bertindak sebagai tuan rumah, MU tak bisa menciptakan banyak peluang berarti.

Setan Merah baru bisa membuka gol pada menit ke-72 lewat Harry Maguire.

Memanfaatkan umpan Christian Eriksen, mantan kapten MU itu sukses melepas diri dari kawalan pemain Copenhagen untuk mencetak gol lewat sundulan.

Tepuk tangan meriah menemani Maguire dan kolega saat berselebrasi di pinggir lapangan.

Pada detik-detik terakhir menjelang laga bubar, Copenhagen memiliki kans menyamakan kedudukan lewat titik putih.