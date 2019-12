Munas Hanura Penuh Sesak 

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan kader Partai Hanura antusias menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) III di Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (17/12) malam. Kader memadati ruangan sejak sore.

Pantauan jpnn.com, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta memasuki ruangan sekitar pukul 19.20.

Tokoh yang beken disapa OSO itu disambut antusias ribuan kadernya. Ruangan pun penuh sesak.

Sebanyak 34 DPD dan 513 DPC Partai Hanura hadir dalam Munas yang mengangkat tema From Zero to Hero itu.

Para kader datang mengenakan jaket Hanura berwarna oranye, ditambah sedikit putih. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekjen Partai Hanura Herry Lountung kemudian memimpin mengheningkan cipta.

Dilanjutkan menyanyikan lagu mars Hanura. Selain di dalam, banyak pula kader yang berada di luar ruangan.

Munas ini mengagendakan pemilihan ketua umum Partai Hanura. Sejauh ini, OSO merupakan calon tunggal ketum Partai Hanura. (boy/jpnn)