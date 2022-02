Nadiem Makarim: Keputusan Presiden Jokowi Sangat Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan agenda prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan didorong pemerintah Indonesia pada perhelatan G20.

Dia menyebutkan ada empat agenda utama.

Pertama, pendidikan universal yang berkualitas.

Kedua, teknologi digital untuk pendidikan.

Ketiga, solidaritas dan kemitraan.

Keempat, masa depan dunia kerja setelah Pascacovid-19.

"Presidensi G20 Indonesia yang diterima Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember 2021 sangat tepat. Sebab, kita di Indonesia, dan semua negara di dunia saat ini sedang berupaya bangkit dari pandemi Covid-19," tutur Nadiem pada Kick Off G20 on Education and Culture, Rabu (9/2).

Menteri Nadiem menyampaikan momentum kepemimpinan ini dinilai tepat karena pada saat seperti inilah Indonesia bisa menunjukkan karakter bangsa yang luar biasa.