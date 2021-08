Nadine Alexandra Ikut Kampanyekan #drsoapHealsEarth

jpnn.com, JAKARTA - Artis Nadine Alexandra turut mendukung kampanye #drsoapHealsEarth agar bumi jadi lebih baik.

Nadine ikut bermain dalam movie campaign What We Save Now, Will Save Us Later yang diinisiasi brand antiseptik lokal dr soap.

Dalam movie campaign itu, dr soap juga menggandeng beberapa komunitas peduli lingkungan yaitu Jakarta Vegan Guide, Lyfe With Less dan Sebumi.

Kampanye ini mengusung tagline “Alam tak lagi teduh, pijak kaki menapak bumi kita, butuh sembuh untuk tetap menjadi rumah.”



Kampanye #drsoapHealsEarth agar bumi jadi lebih baik. Foto: dr soap

Selain itu, dr soap juga meluncurkan program Return & Earn berkolaborasi dengan Rekosistem sebagai manajemen pengelolaan sampah ramah lingkungan.

Hal itu agar konsumen dapat dengan mudah mengembalikan kemasan bekas produk plastik dan kertas. Salah satunya dengan menyediakan Drop Box yang disedikan di beberapa area sekitar Jakarta dan Surabaya.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dr soap agar masyarakat bisa makin teredukasi dan membuat bumi menjadi lebih baik.