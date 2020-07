Nafa Urbach Beber Alasan Menggugat Cerai Zack Lee, Sedih Banget

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Nafa Urbach akhirnya blak-blakan mengungkap alasan menceraikan Zack Lee.

Selama ini, Nafa memang sengaja menutup rapat aib dalam rumah tangganya.

Dalam tayangan SelebGood TV, ia mengaku telah diselingkuhi oleh mantan suaminya.

Bahkan, ia mengetahui hal tersebut dari pengakuan Zack Lee langsung.

“Dia cerita berjumpa another pacar dia. Dia bilang, ‘i’m falling in love with this girl’. Terus aku bilang, oh iya,” ungkap Nafa Urbach, baru-baru ini.

Ibu satu anak ini pun berusaha tegar dengan kenyataan tersebut. Ia berusaha untuk bersikap wajar dan memendam sakit hati.