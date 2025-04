Nagita Slavina Gelar Ajang Pencarian Bakat di Beberapa Sekolah

jpnn.com, TANGERANG - Selebritas Nagita Slavina kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung bakat anak-anak di Indonesia.

Hal itu ditunjukkan oleh istri Raffi Ahmad tersebut melalui ajang pencarian bakat.

Adapun sudah setahun terakhir Nagita dan tim dari RANS menggelar ajang pencarian bakat di beberapa sekolah di Indonesia.

Nagita pun menggelar 'RANS Food Goes To Reunion' yang merupakan puncak dari program 'RANS Food Goes To School'.

"Jadi, ini tuh rangkaian dari RANS Goes To School yang sudah digelar dari tahun lalu, dari Januari sampai Desember 2024," ujar Nagita Slavina dalam acara RANS Food Goes to School Reunion, di Mall Tangerang City, Tangerang, Jumat (11/4).

Dia mengatakan, pihaknya setiap bulan mendatangi sekolah-sekolah dan mengadakan lomba fashion show, menyanyi, dan mewarnai.

"Pemenang fashion show serta nyanyi kami bawa ke Jakarta," ucap Nagita Slavina.

Sebanyak 45 peserta dari sekolah dasar di Jabodetabek, Jawa, dan Bali, hadir dalam puncak ajang pencarian bakat tersebut.