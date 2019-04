Napoli vs Arsenal: Demi Nama Italia dan Ancelotti

jpnn.com, NAPLES - Niat Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis memulangkan Carlo Ancelotti ke Italia ialah untuk mendatangkan trofi. Maklum, sudah empat musim lemari trofi Partenopei -julukan Napoli- tak bertambah. Terakhir, trofi Supercoppa Italiana edisi 2014 – 2015.

Tetapi, di tangan Ancelotti, Napoli terancam tak meraih gelar apa pun musim ini. Kecuali, jika mampu memperpanjang nafasnya dalam persaingan Liga Europa. Karena, Liga Europa-lah satu-satunya kans Don Carletto menandai comeback-nya ke Eropa dengan trofi juara. Makanya, 90 menit di San Paolo, Naples, ketika menjamu Arsenal pada leg kedua perempat final dini hari nanti WIB jadi penentu harga diri Ancelotti (Siaran langsung RCTI pukul 02.00 WIB).

Tak hanya Ancelotti. Laga ini juga sarat dengan gengsi Napoli sebagai satu-satunya klub dari Italia yang bertarung di kompetisi Eropa. Kemarin WIB (17/4) Juventus sudah tersisih dari perempat final Liga Champions di tangan Ajax Amsterdam.

''Kami satu-satunya klub dari Italia, dan itu yang akan jadi spirit kami tetap bertahan di sini (Liga Europa),'' kata Ancelotti, di dalam konferensi pers di Castel Volturno -kamp latihan Napoli, tadi malam WIB.

Napoli have won 5 of their 7 home fixtures against Premier League opposition (D1 L1)...#UEL pic.twitter.com/znMxV7bs3Z — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 18, 2019