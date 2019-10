Nawa Data Solutions Dorong Bank Terapkan Teknologi AI untuk Berantas Kejahatan

jpnn.com, JAKARTA - Nawa Data Solutions mendorong bank mengimplementasikan sistem teknologi AI (Artificial Intelligence) untuk mencegah dan memberantas pelaku kejahatan atau fraud.

“Ke depan akan bagus sekali kalau bank implementasi AI teknologi,” kata Direktur Utama Nawa Data Solutions, Johan Peterson di sela-sela Diskusi dengan Tema “AI vs FRAUD: How to Win the Battle” di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (9/10). Dalam diskusi tersebut, Nawa Data bekerja sama dengan NetGuardians.

Menurut Johan sapaan Johan Petersen, untuk memberantas pelaku kejahatan atau fraud, tidak hanya dilakukan dengan cara tradisional, dan juga tidak cukup hanya menggunakan rule base, tetapi harus ada human dan juga teknologi AI supaya bisa bantu bank untuk memberantas fraud.

“Jadi, Nawa Data bekerja sama dengan provider NetGuardians, kami membawa solusi anti-fraud,” kata Johan.

Johan membenarkan ada kasus bahkan banyak sekali kejahatan yang terjadi dalam tren digital saat ini. Oleh karena itu, Johan menganggap perlu teknologi untuk memberantas kejahatan tersebut.

“Ke depan, itu pasti banyak terjadi fraud. Sekarang saja sudah banyak,” katanya.

Lebih lanjut, Johan mengatakan diskusi yang diselenggarakannya bersama NetGuardians sebagai bagian dari edukasi sekaligus sharing kemudian diharapkan ada feed back atau respons dari bank-bank.

Johan menekankan bahwa inti diskusi tersebut berkenaan dengan Fraud Prevention and Detection Solutions. “Jadi kami mendiskusikan bagaimana AI bisa membantu bank terutama memberantas fraud (penipuan/kejahatan) dan juga kami diskusi mengenai bagaimana regulasi, trens di Indonesia dan juga bagaimana di global karena juga mempengaruhi juga ke Indonesia,” katanya.