New Balance x Foot Locker Hadirkan Pengalaman Berlari Melintasi Hidden Gem di Jakarta 

jpnn.com, JAKARTA - New Balance bersama Foot Locker kembali memperkuat komitmennya untuk mendukung gaya hidup aktif dengan menggelar acara lari bertajuk OPEN GREATNESS Community Run di Jakarta pada Senin, (24/3).

Acara ini juga berkolaborasi dengan komunitas lari skena Pangkentrunk dengan menyuguhkan rute unik melintasi ‘hidden gem’ dan titik-titik padat di tengah kota, seperti gang-gang di belakang gedung perkantoran dan pedestrian di jalur strategis.

Sebanyak 116 peserta berlari di rute sepanjang 5KM dengan starting point dari Grand Indonesia menuju Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Menteng.

"Lari bukan hanya soal kecepatan atau jarak saja. Sejalan dengan campaign New Balance ‘Run Your Way’, semua orang bisa menikmati lari sesuai kapasitas dan preferensi masing-masing. Semangat ini yang terus kami sebarkan melalui komunitas-komunitas,” ujar Martina Harianda Mutis - Sports Brand Marketing General Manager MAP Active.

Event ini juga menjadi momentum bagi Foot Locker, global retailer produk sports, kids, dan leisure, untuk memperkuat kultur sneakerhead di kalangan masyarakat.

"Open Greatness adalah salah satu cara kami untuk terus terhubung dan relate dengan komunitas, menggabungkan experience dan leisure lewat eksplorasi kota. Sebagai retailer, peran kami menyediakan sneakers pilihan dari New Balance yang bisa merepresentasikan pendekatan tersebut," kata Carmelita Putri, Brand Marketing Sr. General Manager Foot Locker Indonesia.

Dalam kegiatan ini New Balance memperkenalkan beberapa line up sepatu lari terbaiknya untuk mendukung performa para peserta, yaitu:

1. New Balance Propel, sepatu yang difokuskan untuk mendukung stabilitas dalam bergerak cepat, cocok untuk berlari dengan teknik midfoot striker;