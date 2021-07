Nia Ramadhani Ditangkap karena Narkoba, Jessica Iskandar Langsung Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar mengatku sempat tak percaya mendengar kabar sahabatnya, Nia Ramadhani ditangkap karena kasus narkoba.

Ibu satu anak itu pun langsung menghubungi Nia Ramadhani saat mendapat kabar tersebut.

"Aku langsung tanya, 'apa kabar, ini beritanya benar atau enggak'. Tetapi enggak ada balasan," kata Jessica saat live streaming melalui GoPlay, Kamis (8/7).

Bintang film Dealova itu pun tidak tahu bagaimana kondisi terkini Nia dan suaminya, Ardi Bakrie lantaran pesannya tak berbalas.

"But, deep down in my hearts semoga urusannya cepat selesai dan semoga Nia juga kuat," ujarnya.

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie diamankan oleh Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Baca Juga: Jessica Iskandar Beri Dukungan Kepada Nia Ramadhani

Tak hanya pasangan suami istri itu, sopir mereka yang berinisial ZN juga turut diamankan.

Plisi menyita satu klip sabu-sabu dengan bruto 0,78 gram dan satu bong atau alat hisap saat penangkapan tersebut.