Nick Kyrgios Butuh Waktu 4 Jam 26 Menit Untuk Ketemu Rafael Nadal

jpnn.com, MELBOURNE - Petenis tuan rumah Nick Kyrgios lolos ke 16 Besar Australian Open 2020 setelah melewati laga dramatis di Melbourne Arena, Sabtu (25/1) malam WIB.

Kyrgios memenangi pertarungan melawan petenis Rusia Karen Khachanov 6-2 7-6 (7-5) 6-7 (6-8) 6-7 (7-9) 7-6 (10-8). Lima set yang melelahkan dan menegangkan. Statistik Australian Open merangkum duel tadi berlangsung selama empat jam 26 menit.

Kyrgios unggul di dua set pertama, tetapi kehilang dua set berikutnya lewat pertarungan yang membuat penonton tampak tak bisa diam, gelisah.

"Ini salah satu kemenangan terbaik dalam karier saya. Ini gila," kata Kyrgios seperti dikutip dari BBC.

@NickKyrgios is through to the #AusOpen fourth round for the third time, def. Karen Khachanov 6-2 7-6(5) 6-7(6) 6-7(7) 7-6(8), where he will meet World No.1 Rafael Nadal.#AO2020 pic.twitter.com/f9CWmdAEwG — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020