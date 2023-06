Nippon Paint Kirim 2 Mahasiswa Indonesia ke AYDA International Awards di Vietnam

jpnn.com, JAKARTA - AYDA Indonesia Awards menobatkan Salsabila Novitasari dari Universitas Gadjah Mada dan Arya Putra dari Institut Teknologi Bandung sebagai pemenang nasional 2022/23 untuk kategori Arsitektur dan Desain Interior.

AYDA Awards diluncurkan pada 2008 oleh Nippon Paint guna memotivasi mahasiswa/i arsitek dan desainer interior untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui kekuatan desain.

Tantangan bagi desainer generasi berikutnya adalah menciptakan pernyataan desain yang menyeimbangkan antara memenuhi kebutuhan masyarakat dan membiarkan alam berkembang, sambil mendorong proses peremajaan diri.

Kedua pemenang akan mewakili Indonesia di acara final AYDA International Awards yang akan berlangsung di Vietnam pada 14 Juli 2023 mendatang.

Selain bersaing dengan para kontestan dari 15 negara untuk gelar Designer of the Year, pemenang internasional juga memiliki kesempatan beasiswa untuk Design Discovery Program di Harvard University's Graduate School of Design selama tiga minggu.

AYDA Awards 2022/2023 telah menerima 5184 karya dari 921 perguruan tinggi yang tersebar di 15 lokasi geografis.

Indonesia sendiri menyumbangkan 409 karya, yang semakin memperkuat reputasi AYDA Awards sebagai penghargaan yang diakui di kalangan profesional desainer, baik secara nasional maupun internasional.

“Nippon Paint dengan bangga mempersembahkan dua desainer muda terbaik yang akan mewakili Indonesia di ajang AYDA International Awards. Salsabila dan Arya telah menunjukan keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang selaras dengan semangat AYDA, yaitu mengangkat kemanusiaan melalui desain. Kami berharap mereka dapat melanjutkan momentum mereka saat ini dan mencapai pengalaman baru dalam kompetisi ini,” ujar Linda Kam, Marketing Manager Nippon Paint Indonesia.