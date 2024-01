NOAH Akhirnya Pamit, Ariel Ucapkan Terima Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ariel akhirnya memberi pernyataan setelah grup musik NOAH memutuskan vakum atau istirahat.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengucapkan terima kasih kepada tim produksi dan manajemen NOAH yang sudah bersama sejak beberapa tahun terakhir.

"Terima kasih banyak tim yang sudah bertahan sampai di pengujung 2023," ungkap Ariel NOAH, Selasa (9/1).

Pelantun Yang Terdalam itu menyertakan semua foto tim produksi dan manajemen NOAH.

Ariel NOAH pun menyampaikan sampai jumpa kepada rekannya tersebut.

"See you when i see you, thank you," tambah mantan kekasih Luna Maya itu.

Diketahui, NOAH akhirnya memasuki masa vakum alias istirahat pada 2024 ini.

Kabar tersebut diumumkan melalui akun resmi NOAH di Instagram.