Nokia Gandeng HERE Maps dengan Merilis HERE HD GNSS

jpnn.com, JAKARTA - Nokia menjalin kemitraan dengan HERE Maps, dengan mengintegrasikan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) HERE Maps dan jaringan 5G canggih Nokia.

Kolaborasi itu memperkenalkan aplikasi “HERE HD GNSS”, yang dirancang untuk melacak aset industri secara real-time, tepat, dan memfasilitasi navigasi dalam ruangan yang efisien.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Nokia untuk meningkatkan proses industri dengan solusi digital mutakhir.

Selain itu, Nokia telah memperluas penawarannya dengan berkolaborasi bersama Nordic ID dan Svarmony-Aryv untuk meluncurkan aplikasi baru yang berfokus pada komunikasi darurat, yang merupakan aspek penting dalam keselamatan industri.

Aplikasi dirancang untuk merevolusi pelacakan aset, penentuan posisi, dan keselamatan pekerja di berbagai lingkungan industri.

Kolaborasi tersebut menandai reuni yang signifikan antara Nokia dan HERE Maps, menyusul penjualan bisnis HERE Maps oleh Nokia pada Desember 2015, sebuah langkah yang memungkinkan HERE Maps untuk fokus pada pasar komersial.

Kemitraan itu menyoroti komitmen bersama dalam memanfaatkan inovasi teknologi untuk peningkatan industri.

Rangkaian aplikasi baru, yang mencakup pelacakan berbasis RFID oleh Nordic ID dan sistem penentuan posisi visual oleh Svarmony-Aryv, diimplementasikan pada platform MX Industrial Edge (MXIE) Nokia.