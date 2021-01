Novel Baswedan Harap Komjen Listyo Sigit Bisa Bersihkan Faksi di Tubuh Polri

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengharapkan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo membersihkan faksi-faksi di tubuh Korps Bhayangkara itu.

Novel juga mengharapkan Listyo tidak melakukan praktik korupsi sehingga bisa membenahi Polri.



"Semoga Komjen Listyo Sigit, calon tunggal Kapolri adalah pribadi yang berani dan antikorupsi, sehingga Pak Sigit berani perbaiki Polri," kata Novel melalui akunnya di Twitter, Jumat (15/1).



Novel menaruh harapan besar kepada Listyo Sigit agar dapat melakukan reformasi di internal Polri.

Novel yang berlatar belakang polisi itu juga melihat banyak faksi di tubuh Polri yang menjadi beban dalam upaya menegakkan hukum.



“Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera,” ungkapnya.



Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Kepala Bareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI pada Rabu (13/1).

Listyo akan menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021. (tan/jpnn)



