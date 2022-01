Nyaris Kalah Lawan Pegawai Bank, Denny Sumargo: Ketemu di Liga, Muka Gue Disikat

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Denny Sumargo terus mencari lawan untuk membuktikan dirinya sebagai pebasket terhebat di Indonesia.

Kali ini, Denny menantang mantan Atlet Basket Nasional Bona Siregar, yang saat ini berkarier di PT Bank Negara Indonesia (BNI), untuk bertanding secara one on one.

Tantangan tersebut diterima oleh Bona dan mereka bertanding di lapangan basket Gedung Menara BNI Pejompongan.

Denny mengatakan alasannya menantang dikarenakan dendamnya kepada Bona di masa lalu, yang pernah menyikutnya dalam pertandingan besar nasional.

“Bona ini dulu Junior gue. Kami enggak pernah one on one sebenarnya. Tapi pernah ketemu di Liga dan dia main kasar, muka gue disikut. Dan hari ini gue mau balas dendam,” ujar Denny dengan nada bergurau.

Sesaat sebelum memulai pertandingan, Denny mengingatkan akan aturan main yang diberlakukan.

Keduanya saling mencoba keberuntungannya dengan melakukan 3 points shot walau masih belum berhasil.

Beberapa upaya Lay Up pun belum berhasil di awal-awal pertandingan, sampai akhirnya Denny mencetak 2 poin pertamanya. Tak lama kemudian, Bona berhasil menyusul jauh.