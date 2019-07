Nyonya Tua Lebih Tertarik sama Gabriel Jesus Ketimbang Mauro Icardi

jpnn.com, TURIN - Juventus dikabarkan sedang menjajaki membeli striker Manchester City Gabriel Jesus.

RAI Sport melaporkan, salah seorang bos Juve Fabio Paratici dan pelatih Maurizio Sarri membahas serius sejumlah rencana transfer pemain. Salah satunya ialah nama Jesus.

Laporan tersebut bahkan berani mengatakan pihak Juve lebih mempertimbangkan Jesus ketimbang striker Inter Milan Mauro Icardi.

BACA JUGA: Istri Mauro Icardi Tertangkap Basah sama Direktur Juventus

Gabriel Jesus for club and country in 2018/19:



53 games

45 wins

2683 mins

23 goals

8 assists

2 hattricks

86.5 mins/G+A



???? Community Shield

???? League Cup

???? Premier League

???? FA Cup

???? Copa America



FA Cup final - 2? 1????

Copa America final - 1? 1????



Superstar in the making ???? pic.twitter.com/pqKevZQa2f — Man City Delhi Supporters Club (@ManCityDelhi) July 8, 2019