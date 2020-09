Ogah Mengemis Vaksin kepada Barat, Duterte Berpaling kepada Dua Rival Amerika

jpnn.com, MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte berjanji akan memprioritaskan pembelian vaksin COVID-19 buatan Rusia atau Tiongkok. Pasalnya, dia terlanjur sakit hati kepada perusahaan farmasi asal negara Barat.

"Kami akan memprioritaskan Rusia dan Tiongkok asalkan vaksin mereka sebaik vaksin lainnya di pasaran," katanya saat berpidato, Senin (14/9).

Namun, dia mengingatkan, setiap vaksin yang akan dibeli oleh Filipina, harus melalui proses tender.

Pemerintah Filipina telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah pemasok calon vaksin seperti Rusia, Tiongkok, serta produsen obat AS Pfizer Inc dan Moderna Inc.

Pihaknya juga telah bertemu dengan raksasa bioteknologi Australia CSL Ltd.

Menurut Duterte, perusahaan farmasi Barat hanya mengejar untuk. Mereka meminta biaya reservasi atau uang muka.

Hal itu, lanjut Duterte, tidak ditemukannya saat berkomunikasi dengan Tiongkok

"Satu hal yang baik dari Tiongkok adalah kita tidak perlu mengemis, kita tidak perlu memohon," ucapnya.