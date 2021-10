Oki Dwi Putra, Wasit asal Bandung yang Dianggap Rugikan Persija

jpnn.com, JAKARTA - Nama wasit Oki Dwi Putra menjadi sorotan usai memimpin laga Persija vs Arema FC yang berakhir dengan skor 0-1 dalam pekan ketujuh Liga 1 2021/22 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (17/10) malam.

Dia dinilai membuat tiga keputusan yang tak tepat menurut Pelatih Persija Angelo Alessio.

Bukan kali ini saja Persija merasa dirugikan oleh wasit Oki Dwi Putra, Kapten tim Andritany Ardhiyasa pun meminta agar awak media menelisik laga-laga Persija yang dipimpin oleh Oki Dwi Putra, katanya tim Macan Kemayoran sering dirugikan.

Salah satu yang jadi referensi dan masih lekat di ingatan pencinta Persija ialah saat Liga 1 2019 lalu.

Pada saat menghadapi Semen padang pada 7 November 2019 lalu, wasit Oki dinilai tak memberikan kartu kepada pemain Semen Padang saat pelanggaran keras dan kondisi Novri tinggal berhadapan dengan penjaga gawang saja.

Saat itu, Novri Setiawan, ditekel bek Semen Padang, Manda Cingi. Media sosial dan komentator dibuat heboh, lantaran Oki Dwi Putra sama sekali tak mengeluarkan kartu yang menghukum bek Semen Padang.

Padahal, dalam tayangan ulang terlihat Novri tinggal one on one dengan kiper tetapi dilanggar dari sisi samping kanan belakang.

Saat melawan Arema, Minggu (17/10) Pelatih Angelo Alessio dan Andritany merasakan kejanggalan dari cara memimpin wasit Oki Dwi Putra.