Olla Ramlan Pamer Pakai Celana Ketat, Bagian Ini Langsung Disorot

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Olla Ramlan tengah disorot setelah memamerkan potret terbaru melalui akunnya di Instagram.

Pada potret yang diunggah baru-baru ini, Olla tampak sedang bersama Teuku Zacky, Robby Purba, hingga Reza Rahadian.

Mereka tampaknya sedang berolahraga di kawasan Senayan. Olla terlihat mengenakan jaket, celana ketat, topi, dan sepatu olahraga.

"Here is another year of laughing together, messing up together and making up together #2023," tulis Olla sebagai keterangan foto.



Olla Ramlan berpose bersama teman-temannya. Foto: Instagram/ollaramlan

Unggahan ibu tiga anak itu pun langsung menuai beragam komentar dari pengikutnya di Instagram.

Bukan soal kebersamaan Olla Ramlan dengan para sahabat prianya, melainkan tubuh sang artis yang disorot.

Pasalnya, mantan istri Aufar Hutapea ini mengenakan celana ketat yang mengekspos bagian kewanitaannya.