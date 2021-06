OLX Autos Buka Dealer Mobil Bekas di Serpong 

jpnn.com, JAKARTA - OLX Autos memperkuat bisnisnya dengan menghadirkan dealer jual-beli mobil bekas yang berlokasi di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (19/6).

Kehadiran dealer baru itu diharapkan bisa menjangkau lebih banyak konsumen yang ingin mencari mobil bekas berkualitas.

Director of Classified and New Business OLX Indonesia Agung Iskandar mengatakan, dealer terbaru di BSD ini bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berada di daerah Tengerang Selatan dan sekitarnya.

Agung menambahkan, salah satu kelebihan yang ditawarkan adalah persediaan stok mobil berkualitas yang sangat beragam, yakni mencapai 400 unit.

"Kami juga menawarkan opsi mitra pembayaran yang semakin memudahkan konsumen untuk mendapatkan mobil berkualitas,” kata Agung kepada awak media di BSD.

Dealer berdiri di atas tanah seluas 475 meter persegi yang terdiri dari dua area.

Pertama area showroom seluas 435 meter persegi yang sanggup menampung hingga delapan unit display mobil bekas dengan grade teratas berdasarkan hasil inspeksi secara keseluruhan.

Kemudian area kedua adalah area carwash seluas 40 meter persegi.