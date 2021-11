Once Upon a Time in Chinatown Bahas Restoran Bakmi Unik, Selalu Tutup Jam 1 Siang

jpnn.com, JAKARTA - Serial dokumenter bertema kuliner, Once Upon a Time in Chinatown akhirnya memasuki episode ke-4. Pada episode kali ini, serial garapan Vision+ mengangkat kisah restoran Bakmi Encim Anggur. Rumah makan yang berlokasi di kawasan Jakarta Barat itu sekarang dimiliki dan dikelola oleh Sujani Watidjaya alias Ci Yaya. Bakmi Encim Anggur dirintis pertama kali oleh neneknya yang memiliki nama panggilan Anggur pada 1937. Selama 84 tahun berdiri, restoran tersebut ternyata punya keunikan yakni selalu tutup jam 1 siang, kecuali Senin. Ci Yaya mengatakan bahwa peraturan tersebut ditaati oleh semua penerus Bakmi Encim Anggur, termasuk dirinya sendiri. "Dari dahulu memang dibatasi. Jadi, walaupun ramai, jam satu semuanya pokoknya harus sudah tutup, biar bisa istirahat karena capek," kata Yuliana, anaknya Ci Yaya. Ci Yaya menyebut rumah makan mereka akan tetap tutup meskipun ada bahan makanan yang tersisa untuk hari itu.