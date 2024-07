One Map Policy Summit 2024 Akselerasi Pemanfaatan Kebijakan Satu Peta

jpnn.com, JAKARTA - ONE Map Policy (OMP) Summit 2024 telah menjadi forum lintas pemangku kepentingan dalam mendiskusikan keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

One Map Policy (OMP) Summit 2024 juga mendorong solusi atas isu-isu pemanfaatan data spasial untuk kemajuan pembangunan Indonesia.

Kebijakan Satu Peta mencakup 4 tahapan kegiatan utama yakni kegiatan kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial, kegiatan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial yang dikoordinasikan juga oleh Badan Informasi Geospasial.

Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta yang hadir pada OMP Summit 2024 menyampaikan bahwa 14 Kementerian/Lembaga telah memenuhi target Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta.

Hal tersebut menjadikan pencapaian seluruh Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta optimis untuk dilanjutkan.

Penyelengggaraan OMP Summit 2024 pada hari kedua, Jumat (12/07), berfokus pada kegiatan interaktif yang di antaranya berupa One Map Talk Show, One Map Inspiring Stage, dan One Map Competition. Kegiatan One Map Talkshow dan One Map Inspiring Stage juga menghadirkan narasumber inspiratif dari berbagai profesi dan latar belakang.

Acara One Map Talk Show ditujukan untuk mendorong penguatan pemahaman dan wawasan mendalam kepada publik terkait peran dan manfaat data dan informasi spasial dalam berbagal sektor pembangunan.

Beberapa sektor yang menjadi fokus pembahasan yakni sektor kebencanaan, sektor maritim, sektor transformasi teknologi, serta sektor pencegahan korupsi.