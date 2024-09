Oriflame Indonesia Luncurkan Produk Wewangian yang Memancarkan Keanggunan dan Keberanian

jpnn.com, JAKARTA - Oriflame Indonesia dengan bangga meluncurkan All or Nothing Amplified Eau de Parfum, sebuah wewangian eksklusif yang dirancang untuk menonjolkan keanggunan dan keberanian wanita modern.

Terinspirasi oleh aktris dan Fragrance Brand Ambassador Oriflame Indonesia Putri Marino, parfum ini merefleksikan karakter perempuan yang kuat, percaya diri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat.

“Bagi saya, wewangian adalah bagian penting dari penampilan. Pilihan parfum yang tepat dapat menonjolkan kualitas terbaik diri kita,” ujar Putri Marino.

“All or Nothing Amplified adalah perpaduan sempurna antara keharuman floral yang memikat dan sentuhan spicy yang hangat, membuat saya merasa lebih percaya diri. Aroma ini memberikan energi positif dan membantu saya mengekspresikan karakter saya dengan lebih kuat.”

Parfum ini dibuat dengan bahan-bahan premium berlabel Orpur™, seperti tuberose absolute, red ginger, mandarin oil, dan patchouli oil. Label Orpur™ menandakan bahwa bahan-bahan tersebut dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas terbaik, hanya menggunakan komponen unggulan yang telah diseleksi oleh para ahli parfum.

All or Nothing Amplified menawarkan pengalaman aroma yang dimulai dengan kesegaran dari mandarin dan pink peppercorn, memberikan pembuka yang ceria dan energik.

Aroma inti dari tuberose dan red ginger menghadirkan karakter floral yang mendalam dengan sentuhan spicy yang menggoda. Aroma hangat dari perpaduan woody, vanilla, dan amber menyempurnakan komposisi parfum ini, memberikan keharuman tahan lama hingga 10 jam.

“Dengan All or Nothing Amplified, kami ingin setiap perempuan merasakan pengalaman wewangian yang istimewa, meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menjalani hidup,” ungkap Patricia, Marketing Director Oriflame Indonesia. “Ini adalah bagian dari komitmen Oriflame untuk selalu mendukung perempuan meraih potensi penuh mereka dengan produk-produk berkualitas tinggi.”