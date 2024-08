P2MI Tepis Anggapan Micin Bikin Bodoh

jpnn.com, JAKARTA - Masih banyak masyarakat yang menganggap Monosodium Glutamat (MSG) atau micin, dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan, seperti pemicu terjadinya kelebihan berat badan atau obesitas, kanker, hingga disebut sebagai penyebab kebodohan.

Padahal, Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) menyatakan MSG sebagai bahan tambahan pangan (BTP) kategori penguat rasa. Hal itu telah diizinkan penggunaannya dan diatur melalui Permenkes No. 033 Tahun 2012.

"Dengan penggunaan secukupnya, aman untuk dikonsumsi, " kata ahli gizi klinik dr. Yohan Samudra, SpGK, AIFO-K & Chef Jordhi Aldyan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/8).

Dia menjelaskan penggunaan MSG dalam makanan memiliki beberapa manfaat seperti membantu meningkatkan nafsu makan sehingga asupan gizi seimbang bisa lebih terpenuhi, selain itu juga sebagai strategi diet rendah garam.

Kandungan MSG itu terdiri dari 78% glutamat, 12% natrium, dan 10% air. Kadar natrium (garam) yang terdapat dalam MSG itu juga hanya 1/3 dari kadar natrium garam dapur biasa.

"Sehingga masakan yang diberi sedikit MSG dapat mengurangi asupan natrium (garam), namun cita rasa makanan hasil masakan kita tetap terjaga kelezatannya,” ungkapnya.

Selain itu, lembaga internasional yang mengkaji resiko penggunaan BTP seperti JECFA (Joint Expert Committee on Food Additive) juga menyatakan bahwa penggunaan MSG termasuk dalam kategori ADI (acceptable daily intake) atau asupan harian yang dapat diterima) sebagai not specified. Yang berarti, penggunaannya tidak dibatasi atau boleh dikonsumsi secukupnya.

Oleh karenanya, untuk memberikan fakta dan informasi yang benar terkait MSG, Asosiasi Persatuan Pabrik Monosodium Glutamat & Asam Glutamat (P2MI), yang terdiri atas PT Ajinomoto Indonesia, PT Ajinex International, PT Sasa Inti,dan PT Daesang Ingredients Indonesia, mengadakan edukasi berbentuk talkshow dan cooking class interaktif.