Pacaran 4 Tahun Tetapi Belum Menikah, Masayu Anastasia: Sekarang Itu Sampai...

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Masayu Anastasia membeberkan alasan dirinya masih belum menikah walau sudah menjalin hubungan cukup lama dengan kekasih.

Pesohor kelahiran 19 Januari 1984 itu mengaku masih ingin mengenal pasangannya lebih jauh.

"Sudah empat tahun jalan lima tahun, lah," ujar Masayu Anastasia melalui tayangan Kopi Viral di Trans TV, Selasa (24/8).

Baca Juga: Anak Masayu Anastasia Minta Adik

Dia pun tak menampik kegagalan dalam berumah tangga sebelumnya membuatnya agak trauma.

"Dibilang trauma ya pasti. Jadi, kalau sekarang itu benar-benar kayak sampai jejek dulu lah (hubungannya), sampai yang 'his the one' begitu," kata Masayu Anastasia.

Meski enggan membocorkan identitas sang kekasih tetapi dia menyebut bahwa pria itu bukan dari kalangan selebritas.

Baca Juga: Masayu Anatasia Masih Trauma Pernikahan

Masayu Anastasia sebelumnya menikah dengan Lembu Wiworo Jati pada 2008. Keduanya memutuskan bercerai pada 2016.

Dari pernikahannya tersebut, Masayu Anastasia dan Lembu dianugerahi seorang anak perempuan, Samara Anaya Amandari (12). (mcr7/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi: