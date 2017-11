Pacari Indra Priawan, Nikita Willy: Let It Flow

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan asmara Nikita Willy dan pengusaha Indra Priawan Djokosoentono tampaknya semakin serius.

Di tengah kesibukan Niki pasca produksi film Gasing Tengkorak, santer terdengar kabar kalau dia sudah dilamar Indra. Kabar itu beredar di sosial media dan ditanggapi dengan ucapan selamat oleh Bella, sahabat Niki.

“Hello Nikilovers yang bertanya ada berita apa tentang posting– an aku semalem. Pokoknya kabar bahagia. Kita doain semoga Nikita selalu bahagia dan dirahmati Allah SWT. Sumpah mau nangis dengarnya. congrat my love,” tulis Bella di instagramnya.

Dengan nada canda Niki menjawab, “Ucapan selamat itu karena sahabat aku habis nonton preview film Gasing Tengkorak. Sahabat aku melihat aku, ‘wow Nikita main horror movie. Congratulation.’ Itu karena saking senangnya.”

Meski Niki kerap mem-posting foto-foto kebersamaan dan kedekatannya dengan sang kekasih, Indra di sosial media pribadinya, namun ia cukup tertutup dengan kisah asmaranya.

”Kehidupan pribadiku tidak untuk konsumsi publik. Kalau misalkan aku punya pacar, ya that’s normal kan buat posting di instagram. Cuma kalau hal-hal lain, yang pribadi, aku keep to my self,” ujar Niki saat ditemui Metropole, Jakarta Pusat.

Menurut Niki, selain Indra adalah seorang laki-laki yang baik dan pekerja keras, Indra juga bisa memahami profesi Niki sebagai seorang artis.

“Dia (Indra,red) orangnya fine dengan pekerjaanku. Dia selalu support kalau aku bisa berkarya, berprestasi. Dia tidak bisa berkomentar apa-apa karena aku sudah jadi entertainer sebelum aku ketemu dia. Itu pekerjaanku, itu kehidupanku, pas ketemu ya dia masuk kekehidupanku,” papar-nya.