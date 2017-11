Pakar Hidrasi Internasional Berbagi Ilmu di IHWG Week 2017

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Hydration Working Group (IHWG) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) mengadakan IHWG Week 2017.

Acara yang didukung PT Tirta Investama (Danone Aqua) ini diselenggarakan di kampus Fakultas Kedokteran UI pada 6-8 November 2017.

Event tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang manfaat air dan hidrasi sehat berdasarkan kajian ilmiah terkini.

Selain pakar kesehatan dari dalam negeri, IHWG Week juga menghadirkan dua akhli kesehatan hidrasi internasional.

Yakni, Stavros Kavouras dari University of Arkansas, Amerika Serikat (AS), Ivan Tack (Toulouse School of Medicine Paul Sabatier University, Prancis), dan Isabelle Guelinckx (Danone Research Palaiseau, Prancis).

Para pakar tersebut menyampaikan beberapa topik presentasi seputar hidrasi dan kesehatan.

“IHWG Week menggelar serangkaian acara ilmiah melalui meet the expert, masterclass dan scientific symposium yang diperuntukkan bagi dokter serta tenaga medis lainnya dari beberapa universitas di Indonesia,” kata Ketua IHWG Budi Wiweko, Senin (6/11).

Dalam program meet the expert (jumpa pakar), Kavouras memaparkarkan topik Publishing a Research Study From The Idea to The Paper untuk mendukung peningkatan kapasitas peneliti di Indonesia dalam membuat publikasi ilmiah internasional yang kredibel.