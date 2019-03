PAM Jaya & PT Aetra Air Jakarta Luncurkan Program Kemudahan Akses Air Bersih

jpnn.com, JAKARTA - PAM Jaya dan Aetra meresmikan program kemudahan akses air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hingga 2019 Pam Jaya dan Aetra telah melayani 10 ribu sambungan. Jumlah sambungan baru untuk kelompok MBR akan terus digenjot.

Salah satunya di wilayah Gongseng, Jakarta Timur. Di wiliayah padat penduduk di Jakarta Timur tersebut tengah dilakukan penanaman pipa sepanjang 8,2 kilometer.

Potensi penambahan jumlah sambungan baru di area tersebut diperkirakan akan bertambah sebesar 2,312 pelanggan atau setara dengan penambahan 13.872 jiwa.

Dirut PT Aetra Air Jakarta Edy Hari Sasono menjelaskan bahwa selain menjamin kemudahan pemasangan, harga jual air pun sangat terjangkau.

"Hanya dengan Rp 33 ribu per bulan atau Rp 1.100 per hari, masyarakat bisa mendapatkan air bersih sebanyak 10 ribu liter, sesuai Permendagri 23 pada 2006," ujar Edy.

Harga air yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini, sejalan dengan tema peringatan Hari Air Sedunia 2019 Leaving No One Behind, yang mengandung makna air untuk semua.