Pameran Sepeda Motor IMOS 2024 Segera Digelar, Banyak Pilihan Produk Baru

Ajang tahunan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 akan digelar pada 30 Oktober – 3 November mendatang.

Bertempat di ICE BSD, Serpong, hajatan kendaraan roda dua itu jadi wadah masyarakat dapat melihat teknologi, dan sepeda motor baru yang dipamerkan oleh para Agen Pemegang Merk (APM).

“IMOS 2024 mengusung tema, ‘Riding Green and Safe Journey for A Better Life’. Kami berharap IMOS bisa jadi wadah pengenalan ragam teknologi terbaru sepeda motor di Indonesia,” jelas Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (17/10).

Dia menambahkan IMOS 2024 akan menghadirkan ragam variasi kendaraan roda dua, baik dari produk motor bermesin ICE, atau berbasis listrik.

Termasuk juga berbagai merek dari industri pendukung seperti produk ban, apparel, pelumas hingga tools dan suku cadang.

Sejumlah motor baru pun disiapkan oleh para APM untuk IMOS 2024.

Honda bakal menyediakan zona motor listrik. Hal itu selaras dengan perkenalan dua produk barunya beberapa waktu lalu Honda Icon e: dan CUV e: yang melengkapi varian EM1 e: dan EM1 e: Plus.

Lalu, Yamaha juga siap unjuk gigi pada IMOS 2024 mendatang dengan menghadirkan zona teknologi Yamaha Nmax Turbo, Maxi Area, dan New Xmax Connected.