Pamit dari Medsos, Aldi Taher Ternyata Cuma...

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher ternyata tidak serius pamit dari media sosial alias medsos.

Tidak sampai sehari, dia kini kembali lagi menggunakan media sosial.

"Aku kembali, semalam pamit karena ngantuk banget soalnya," ungkap Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram Story, Minggu (17/10).

Mantan suami Dewi Perssik itu sebelumnya mengumumkan pamit dari media sosial.

Pengumuman disampaikan Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram pada Sabtu (16/10).

"Aku pamit dari sosmed," beber pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Aldi Taher tidak menyebutkan alasan pamit dari media sosial.

Pengumuman Aldi Taher tersebut spontan menuai komentar dari netizen.