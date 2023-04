Panglima TNI: Kiprah Prajurit Penjaga Dirgantara Terukir dengan Tinta Emas

jpnn.com, JAKARTA - Kiprah para prajurit penjaga dirgantara telah terukir dengan tinta emas dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Demikian disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat memimpin Upacara Peringatan Ke-77 Hari Jadi TNI Angkatan Udara bertempat di Taxiway Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2023).

Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan selama 77 tahun TNI Angkatan Udara selalu hadir dalam setiap panggilan tugas Ibu Pertiwi, baik dalam rangka Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

“Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Udara atas dedikasi, profesionalisme, dan loyalitas yang kalian tunjukkan selama ini,” ujar Panglima TNI.

Laksamana Yudo juga menyinggung Tema Hari Jadi TNI Angkatan Udara kali ini yaitu “Profesional, Modern dan Tangguh Sebagai Angkatan Udara Yang Disegani Di Kawasan.

Menurut Laksamana Yudo, tema tersebut menunjukkan komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus selalu meningkatkan kemampuannya dalam rangka menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks.

Sesuai tema tersebut, Panglima TNI merintahkan kepada seluruh Prajurit TNI Angkatan Udara untuk selalu bersikap profesional.

“Ingatlah bahwa tugas kalian memiliki resiko yang tinggi, sehingga meskipun angkasa tempat kalian bertugas sangatlah luas, namun tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Teruslah berlatih secara bertingkat dan berlanjut dengan skenario latihan yang realistis, train as you fight and fight as you train!,” perintah Laksamana Yudo Margono.