Para Kolektor Merapat, Edisi Khusus Honda Dax KUBO Dirilis

jpnn.com - CUB House by Honda memperkenalkan motor imut dengan tampilan spesial, New Honda Dax KUBO Limited Edition.

Motor berkonsep 'Join Me If You Dax' itu merupakan hasil kolaborasi antara Thai Honda dan Pop Mart Thailand.

Diproduksi secara terbatas dan memiliki tampilan berbeda, Honda Dax KUBO Limited Edition cocok menjadi collectible item.

Motor imut tersebut dipasarkan dengan nomor seri unik, dan hanya sebanyak 300 unit.

New Honda Dax KUBO Limited Edition menampilkan grafis menyala dalam gelap, yang secara sempurna mengungkapkan identitas Dax dan KUBO.

Pembeli akan menerima Premium Set figur KUBO yang dirancang khusus dengan nomor seri sama dengan kendaraan.

Konsumen juga akan mendapatkan hoodie Dax KUBO limited dan helm Dax KUBO limited.

Motor sport itu dijual dengan harga rekomendasi 119,000 baht atau Rp 55 jutaan.