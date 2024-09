Parfum Terbaru Ussy Pratama Hadir dengan Aroma Mewah yang Memikat

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Ussy Sulistiawaty meluncurkan koleksi parfum terbarunya, 'In Extase with Ussy Pratama' dalam seri Red and Gold.

Parfum ini merupakan inovasi terbaru yang dirancang khusus untuk pencinta wewangian, menggabungkan elemen kesegaran dan kemewahan dalam satu botol.

Wewangian parfum terbaru ini membawa kisah cinta yang lebih mendalam dan hangat, dengan sensasi aroma yang memikat dan meninggalkan kesan tak terlupakan.

Parfum ini dibuka dengan top notes yang terdiri dari Black Pepper, Cinnamon, dan Neroli, memberikan kesan pertama yang kuat dan menyegarkan.

Heart notes dari Leather, Berries, dan Rose menciptakan sentuhan hangat dan sensual, sementara base notes yang memadukan Woody Notes, Amberwood, Oud, dan Vanilla.

"Bagi aku ini dark banget aromanya," kata Ussy Sulistiawaty, dalam peluncuran parfum terbarunya di Senovarti, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (2/9).

Menurut Ussy, In Extase with Ussy Pratama diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas, dan hadir dalam botol yang mewah dengan kombinasi warna merah dan emas.

Desainnya tidak hanya mempersembahkan keharuman luar biasa tetapi juga menawarkan keindahan visual yang memikat.