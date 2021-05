Partai Emas Bisa Jadi Role Model Buat Parpol Baru

jpnn.com, JAKARTA - Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) yang masih dalam proses pendaftaran di Kemenkumham di sejumlah daerah bisa menjadi ‘role model’ buat partai politik (parpol) baru.

Partai Emas jika dikemas dengan cerdas sangat potensial dan memiliki magnet elektoral yang kuat pada Pemilu 2024 mendatang.

“Jika digarap serius dengan kemasan yang cerdas, Partai Emas ini sangat mungkin menjadi kiblat baru sejumlah parpol khususnya parpol baru dalam meraih dukungan pemilih yang besar,” kata peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izul Fatah di Jakarta, Kamis (6/5).

Toto yang juga Direktur Eksekutif PT Citra Komunikasi LSI Denny JA ini mengatakan Partai Emas mendesain dirinya sebagai partai yang berorientasi pada kebutuhan pasar dengan aneka produk yang ditawarkannya.

Toto menyebut salah satu produk yang ditawarkan parpol pimpinan Hasnaeni adalah aneka layanan yang berbasis aplikasi seperti Emas Jek, Emas Car, Emas Food, emas Cargo, Emas Send, Emas Trip dan Pick Up Now. Bahkan, kabarnya, partai ini juga sedang merancang program Koperasi, BPR dan bahkan Perumahan Rakyat.

"Meskipun, ‘PR’ berikutnya, bagaimana dengan konstitusi yang melarang partai berbisnis. Tentu itu hal lain yang harus disiasati,” kata Toto.

Toto berpandangan Partai Emas berbeda dengan umumnya parpol saat ini yang masih mengandalkan target pasar tradisionil yang berorientasi ideologis. Sebut saja, pasar nasionalis dan religius, yaitu pasar yang dalam banyak teori marketing sudah tak lagi berkategori Blue Ocean, tetapi sudah menjadi Red Ocean," ujarnya.

Apa yang sedang dilakukan Partai Emas ini merupakan terobosan out of the box yang sangat potensial menjadi magnet publik untuk bukan saja lolos parliamentary threshold (PT) tetapi juga moncer di 2024 nanti.