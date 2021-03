PBSI Bikin Tradisi Baru Mulai All England 2021

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna melepas keberangkatan tim Garuda ke Birmingham untuk mengikuti All England 2021 yang dihelat pada 17-21 Maret.

Pelepasan dilakukan di markas besar tim nasional bulu tangkis Indonesia yaitu Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (12/3) sore.

Agung mengatakan bahwa pelepasan tim bulu tangkis ke All England adalah tradisi baru yang ia coba ciptakan untuk memberi suntikan semangat kepada atlet-atlet yang bertanding.

“Kami membuka tradisi baru di PBSI yaitu melepas tim nasional bulu tangkis Indonesia yang akan berlaga di All England 2021," kata Agung kepada Tim Humas dan Media PP PBSI.

BREAKING: Gregoria Mariska Tunjung has withdrawn from #AllEngland2021 due to thigh injury. — Badminton Talk (@BadmintonTalk) March 11, 2021