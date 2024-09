PCC 135 Sabet Platinum Best Agent, Alifia & Fajri: Pelanggan adalah Sahabat

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta- Agent Pertamina Call Center (PCC) 135 menyabet penghargaan Platinum dan silver The Best Agent Inbound Publik Small di ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2024 yang digelar Indonesia Contact Center Association (ICCA).

Penghargaan itu diterima langsung Agent PCC 135 peraih Platinum Alifia Hamidah dan Fajri Akbar peraih silver TBCCI 2024, di Jakarta (11/9).

“Penghargaan ini sekaligus dipersembahkan untuk pelanggan momentum hari pelanggan 2024,” ucap Alifia, Agent PCC 135 sekaligus pemenang platinum TBCCI 2024.

Dia menjelaskan pelanggan adalah sahabat dalam keseharian aktivitasnya sebagai Agent PCC 135.

“Kuncinya adalah koordinasi dan kolaborasi aktif dengan pelanggan dan unit kerja terkait untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan,” ungkap Alifia.

“Ini pengalaman pertama saya mengikuti TBCCI 2024, butuh perjuangan yang tidak mudah, semoga keberhasilan ini juga membawa manfaat untuk Pertamina serta memacu semangat teman-teman PCC 135 untuk berjuang dengan tulus,” sambung Alifia.

Fajri, Agent PCC 135 dan pemenang silver The Best CCI 2024 mengatakan, bersama pelanggan menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia contact Center, pelanggan merupakan target pembelajaran untuk meningkatkan skill mengingat setiap hari terdapat pelanggan dengan berbagai karakter variatif.

Agent berperan penting dalam memberikan Layanan terbaik yang diberikan PCC 135 kepada pelanggan setianya di seluruh Indonesia.