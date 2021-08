Pegang Perut Aurel, Atta Halilintar: Papa Tunggu Kamu Keluar

jpnn.com - YouTuber kondang Atta Halilintar menyampaikan kabar bahagia tentang keluarga kecilnya.

Melalui unggahan di Instagram, pemilik nama asli Muhammad Attamimi Halilintar itu mengabarkan bahwa istrinya, Aurel Hermansyah, tengah hamil.

Dalam foto itu Atta tampak memegang perut Aurel. Pasutri itu berpose dengan latar belakang layar video yang memperlihatkan gambar janin dari hasil pemindaian ultrasonografi (USG).

"Foto keluarga bertiga. Papa tunggu kamu keluar," ujar Atta dalam unggahannya, Sabtu (21/8).

Pria kelahiran Dumai, Riau, 20 November 1994, itu pun mengucap syukur karena diberi kesempatan lagi untuk segera memiliki momongan. Pasalnya, sebelumnya Aurel sempat mengalami keguguran.

Atta juga akan berusaha menjadi ayah yang baik dan hebat bagi anaknya kelak.

"I'll try my best to be great dad for u and best husband for ur mom," ujar Atta menuliskan unggahannya dalam bahasa Inggris.

Sontak kolom komentar akun @attahalilintar di Instagram kebanjiran ucapan selamat dari berbagai kalangan, termasuk sesama selebritas.