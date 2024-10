Pelatih Bahrain Sebut Timnas Indonesia Skuad Internasional, Pujian atau Sindiran?

jpnn.com - RIFFA - Juru taktik Timnas Bahrain Dragan Talajic mewanti-wanti pasukannya agar tak menganggap remeh Timnas Indonesia, lawan yang akan dijamu dalam babak ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis (10/10).

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu meminta para pemainnya menganggap serius pertandingan melawan Indonesia.

"Semua pemain harus benar-benar fokus pada pertandingan ini. Saya senang, karena sudah melihat semua pemain serius dalam latihan dan memahami pertandingan ini sangat penting,” kata Talajic kepada GDN.

Talajic lalu menyebut Timnas Indonesia bukan timnas biasa.

“Mereka adalah tim internasional, penuh dengan pemain-pemain internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari liga Belanda, liga Inggris, liga Australia, hingga penjaga gawang yang bermain di Amerika Serikat. Itu skuad internasional," tutur Talajic.

Dia menyoroti hasil Timnas Indonesia di Grup C sejauh ini; dua kali main dua kali imbang (1-1 vs Arab Saudi dan 0-0 vs Australia).

"Mereka tim yang bagus saat bertahan. Kami harus mengatasinya dengan sabar. Buat saya menang 1-0 akan membuat hati saya senang. Karena dalam kualifikasi seperti ini, yang terpenting menang, tiga poin di rekening," kata Talajic.

Sementara itu, penyerang Bahrain Ismaeel Abdullatif mengaku sudah tak sabar menghadapi Timnas Indonesia di depan publik sendiri.